Scalvini Internazionale F.C., spiunta la concorrenza in #Premier! #Incredibile

22 Mar 2024, 16:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giorgio Scalvini è uno dei nomi accostati al calciomercato Internazionale, ma la concorrenza per lui, sia in Italia che fuori, è moltissima Il calciomercato Internazionale continua a comprare forma in vista della prossima sessione estiva di giugno, e tra i potenziali rinforzi per la difesa, emerge il nome del difensore centrale dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. Tuttavia, […]

