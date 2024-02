Scalvini AC Milan, la CIFRA continua a lievitare: e l’Atalanta BC vorrebbe blindarlo DETTAGLI

Scalvini Milan, la CIFRA continua a lievitare: e l’Atalanta vorrebbe blindarlo. I DETTAGLI sul difensore della Dea

Il difensore dell’Atalanta Scalvini è tra i più seguiti ed era stato accostato anche al calciomercato Milan nelle passate sessioni.

Come riporta TMW, la cifra che potrebbe chiedere l’Atalanta per il talentoso difensore potrebbe superare i 35 milioni di euro che erano stati rifiutati nella scorsa sessione di mercato. Da considerare che in caso di una buona prestazione negli Europei potrebbe aumentare la concorrenza e di conseguenza il prezzo. Il giocatore è inoltre contento e legato al club.

