Scalvini AC Milan, il centrale spiega: «Sul futuro ho le idee chiare. Quando ho giocato a San Siro…»

Scalvini-Milan, il difensore italiano dell’Atalanta ha le idee chiare sul proprio futuro: le dichiarazioni a Tuttosport

Intervistato da Tuttosport, Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta accostato anche al calciomercato Milan, ha dichiarato:

SULLE SFIDE CONTRO INTER E MILAN – «San Siro è uno stadio che ti mette pressione. Affascinante, imponente. Vederlo pieno è qualcosa di speciale, ci ho giocato con l’Atalanta contro il Milan Campione d’Italia e contro l’Inter finalista di Champions; in Coppa Italia e ancora con la Nazionale. Sono molto carico».

CALCIOMERCATO – «Il mio rinnovo di contratto vale tantissimo e sono molto legato all’Atalanta e alla famiglia Percassi. Voci di mercato? Penso solo a fare bene qua».

LE PAROLE DI SCALVINI A TUTTOSPORT

