Scaloni parla dei suoi colleghi: «Mi piace Mister Inzaghi, vi svelo il mio modello di allenatore» #Intervista

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lione Scaloni, dichiara di apprezzare il lavoro svolto all’Inter da Simone Inzaghi

Intervistato da Marca, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina campione del mondo in carica, si esprime positivamente su Simone Inzaghi. Questo il suo elogio per il tecnico dell’Inter e non solo.

ALLENATORI – «Mi piace Guardiola, mi piace De Zerbi, che sta facendo un ottimo lavoro al Brighton, mi piace Simone Inzaghi, mi piace Spalletti. E senza dubbio non posso dimenticare Ancelotti, che oggi è il riferimento per quello che voglio essere da allenatore: un ragazzo che tutti apprezzano, molto intelligente, che non ha vinto tutto invano. Carlo è un riferimento. E c’è anche il Cholo, con cui abbiamo parlato, siamo andati a Madrid a trovarlo, ci ha dato tanti input su cosa fare quando eravamo appena arrivati ​​in Nazionale. Sono due modi diversi di guidare, ma nel tuo metodo li usi entrambi».

