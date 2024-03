Scaloni elogia Carboni, la dichiarazione: «Puntiamo sui giovani, la Nazionale è aperta a tutti. Abbiamo bisogno di…» #Intervista #ULTIMORA #News

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato così di Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Internazionale FC convocato per la sosta Internazionale FCvenuto in conferenza stampa, il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato della convocazione dei giovani, su tutti Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell’Internazionale FC in prestito al Monza. GIOVANI – «Sono ragazzi giovani, puntiamo su di loro. […]

L’articolo Scaloni elogia Carboni: «Puntiamo sui giovani, la Nazionale è aperta a tutti. Abbiamo bisogno di…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

