Savelli: «Frattesi dà quel che Arna e Sanchez tolgono» #Intervista

Claudio Savelli ha commentato su Libero la prestazione di Davide Frattesi vista sabato durante la sfida tra Inter e Verona

Il giornalista Claudio Savelli ha parlato di Frattesi sulle colonne di Libero. Ecco le sue dichiatazioni:

«Frattesi dà all’Inter ciò che Arnautovic e Sanchez stanno togliendo. Ovvero l’atteggiamento giusto quando si entra e, di conseguenza, i gol decisivi. Quello al Verona lo segna solo un giocatore che annusa nell’aria la giocata della svolta, che si vede come uomo decisivo nel momento di difficoltà, che immagina una conclusione epica della partita. Non di certo uno che sbuffa e ciondola (Arnautovic) né uno che si specchia (Sanchez). In situazioni di totale caos come nel finale del Meazza, paga la sana follia di un giovane che vuole mettersi in mostra più che l’esperienza di due 34enni: promemoria per chi vuole vincere uno scudetto»

L’articolo Savelli: «Frattesi dà quel che Arnautovic e Sanchez tolgono» proviene da Inter News 24.