Satriano e non solo, ecco l’approfondimento: l’Internazionale F.C. ha di fronte un #Grande ostacolo

7 Apr 2024, 16:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono solo 2 i goal stagionali in Ligue 1 per Satriano: ecco il #grande ostacolo al riscatto da parte del Brest Martin Satriano rientra nel nutrito gruppo di tesserati in prestito che l’Internazionale vorrebbe vendere a fine stagione per poter finanziare il prossimo mercato. La speranza era che il Brest potesse metterci almeno 10-12 milioni … Leggi tutto

