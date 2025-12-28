SativaLex: un nuovo spazio di confronto per cambiare il dibattito sulla cannabis in Italia

Nasce SativaLex – Italy Political Summit Series, un progetto politico che si propone di colmare un vuoto evidente nel dibattito pubblico italiano.

Non un evento di parte, non una vetrina ideologica, ma uno spazio strutturato di confronto aperto, in cui posizioni diverse possano dialogare, scontrarsi e arricchirsi a vicenda.

L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: costruire una discussione finalmente adulta, informata e plurale sulla regolamentazione della cannabis e sulle politiche proibizioniste.

SativaLex prende forma come evento completamente online, accessibile a chiunque, senza barriere geografiche o organizzative.

La scelta del formato digitale non è casuale.

È una presa di posizione chiara: il dibattito deve essere pubblico, trasparente, condivisibile, e non confinato a sale chiuse o contesti autoreferenziali.

Questo primo evento inaugurale di SativaLex – Italy Political Summit Series nasce con una struttura chiara e precisa.

Ogni partecipante avrà a disposizione dieci minuti per esporre il proprio punto di vista, presentare iniziative, proposte, analisi e critiche.

È una scelta deliberata, pensata per dare voce a una pluralità di posizioni e per fotografare lo stato reale del dibattito, senza filtri e senza gerarchie.

L’appuntamento con SativaLex – Italy Political Summit Series è fissato per sabato 17 gennaio 2026, a partire dalle ore 17.00.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, sul canale Spliff Break, per garantire massima accessibilità e permettere a chiunque di seguire i lavori in tempo reale.

Chi desidera partecipare attivamente, intervenire o prendere parte al confronto dovrà invece collegarsi tramite la piattaforma Zoom, che sarà utilizzata come spazio operativo per gli interventi programmati e per la gestione del summit.

Una doppia modalità pensata per tenere insieme apertura pubblica e confronto strutturato, rendendo SativaLex un evento realmente inclusivo e partecipato.

Nei prossimi appuntamenti, il progetto evolverà ulteriormente.

SativaLex introdurrà tavoli di discussione e momenti di confronto diretto, dedicati all’elaborazione di iniziative possibili, sia singole sia condivise.

L’obiettivo è trasformare il summit anche in una zona di amplificazione delle iniziative nazionali già esistenti e di quelle che potranno nascere dal dialogo tra soggetti diversi.

Questo primo incontro, quindi, non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso strutturato e progressivo.

Un summit politico, non una conferenza tradizionale

SativaLex non nasce come convegno accademico né come evento celebrativo.

È un summit politico nel senso più ampio e nobile del termine: uno spazio in cui la politica torna a essere analisi, proposta, critica e visione.

Qui non conta l’appartenenza, ma il contenuto.

Non contano le bandiere, ma le argomentazioni.

Ogni partecipante avrà a disposizione dieci minuti per esporre il proprio punto di vista.

Dieci minuti per presentare iniziative, idee, proposte normative, ma anche critiche, dubbi e contraddizioni.

Un tempo uguale per tutti, pensato per garantire equilibrio, rispetto e chiarezza.

Non si tratta di convincere, ma di mostrare.

Mostrare che esistono approcci diversi.

Mostrare che la complessità non è un problema da evitare, ma una ricchezza da attraversare.

La pluralità come valore fondante

Uno dei pilastri di SativaLex è la convinzione che i punti di vista differenti non siano un ostacolo, ma una risorsa.

Solo attraverso la diversità delle prospettive è possibile cogliere le sfumature di un tema che da decenni viene ridotto a slogan, paure e semplificazioni.

La regolamentazione della cannabis non è solo una questione sanitaria.

È una questione giuridica, economica, sociale, culturale e politica.

Ignorare una di queste dimensioni significa produrre analisi incomplete e soluzioni fragili.

Per questo SativaLex invita chiunque abbia qualcosa di serio da dire a intervenire.

Attivisti, giuristi, operatori del settore, studiosi, cittadini impegnati, rappresentanti di movimenti o associazioni.

Non serve condividere una linea comune.

Serve la volontà di contribuire in modo onesto e argomentato.

Partecipare è possibile, anche a distanza

SativaLex è pensato per essere realmente inclusivo.

Chi non potrà essere presente in diretta avrà comunque la possibilità di partecipare inviando un video con il proprio intervento.

I contributi video verranno trasmessi durante l’evento, garantendo pari dignità e visibilità.

In questo modo il summit supera i limiti del tempo reale e apre lo spazio a una partecipazione più ampia, più democratica, più rappresentativa.

La distanza non diventa un limite, ma un’opportunità.

Le comunicazioni, le richieste di intervento e i materiali possono essere inviati all’indirizzo ufficiale del progetto:

sativalex@libero.it

Diretta streaming e accesso pubblico

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, sul canale Spliff Break.

La scelta della piattaforma è coerente con la filosofia del progetto: massima accessibilità, possibilità di condivisione, fruizione libera e gratuita.

L’inizio è fissato per le ore 17.00.

Non ci sarà un orario di chiusura rigido.

Il summit proseguirà fino al termine di tutti gli interventi programmati, nel rispetto di chi ha deciso di contribuire.

Questo è un altro segnale politico preciso.

Il tempo del confronto non viene compresso.

La parola non viene accelerata.

L’ascolto non è una formalità, ma una pratica.

SativaLex come processo, non come evento isolato

SativaLex non nasce per esaurirsi in una singola data.

È una serie, un percorso, un processo in costruzione.

Ogni summit è un tassello di un lavoro più ampio, che mira a produrre contenuti, analisi, materiali e proposte utili al dibattito pubblico e legislativo.

L’ambizione è quella di creare un archivio di interventi, idee e visioni che possa essere consultato, studiato e utilizzato.

Un patrimonio collettivo, non un’operazione mediatica effimera.

In un contesto in cui la proibizione viene spesso utilizzata come strumento di controllo, punizione e marginalizzazione, aprire uno spazio di confronto libero diventa un atto politico di grande rilevanza.

Parlare di cannabis significa parlare di diritti, di libertà individuale, di politiche pubbliche e di futuro.

Un invito aperto

SativaLex non chiede adesione.

Chiede partecipazione.

Non chiede uniformità.

Chiede responsabilità nel confronto.

Chiunque ritenga che il tema meriti un livello più alto di discussione è invitato a prendere parte a questo spazio.

Perché cambiare una legge significa prima di tutto cambiare il modo in cui se ne parla.

SativaLex nasce per questo.

Per spostare il dibattito.

Per renderlo più profondo, più onesto, più consapevole.

