Sassuolo-Vecchia Signora Juventinantus Women 0-0 DIRETTA: è cominciato il match

Sassuolo Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

La Juventus Women ha l’importante occasione di portarsi a -3 dalla Roma: serve la vittoria in casa del Sassuolo.

Sassuolo Juventus Women 0-0: sintesi e moviola

1′ Calcio d’inizio – Si parte

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Sassuolo Juventus Women 0-0: risultato e tabellino

Sassuolo (4-3-1-2): Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Brignoli, Missipo; Prugna; Beccari, Sabatino. All. Piovani. A disp. Lonni, Mella, Passeri, Santoro, Sciabica, Clelland, Monterubbiano, Mihelic, Kullash

Juventus Women (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore, Garbino, Bonansea; Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Girelli, Palis, Bragonzi, Thomas, Bellucci, Salvai, Echegini

Arbitro: Ancora di Roma 1

Sassuolo Juventus Women: il pre partita

Final prep: done #SassuoloJuve pic.twitter.com/GEyZYirAtZ — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

Game mode #SassuoloJuve pic.twitter.com/cD1LFUKtQA — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

Time to get warmed up! #SassuoloJuve pic.twitter.com/JPVj4SxHdC — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

#SassuoloJuve pic.twitter.com/jgT07DCHgz — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐳𝐨𝐧𝐞… #SassuoloJuve pic.twitter.com/E4Ewh6pLVE — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

Out for a look Pubblicità #SassuoloJuve pic.twitter.com/hz8alcz8X4 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 21, 2024

