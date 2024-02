18:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Sassuolo Empoli 2-3, Nicola conquista la sfida salvezza: come cambia la classifica di Serie A. Il tabellino del match

Continua a vincere l’Empoli dall’arrivo di Nicola che sposta la sua squadra dalla zona che scotta dove invece ci cade il Sassuolo, a cui manca una vittoria da 6 partite. Partita frizzante con il Sassuolo che ha sempre rincorso e pareggiato prima con Pinamonti e poi con Ferrari. Ma l’ex Diavolo Rossonero Niang ha continuato a segnare e la rete di Bastoni ha dato tre punti pesantissimi all’Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Inter 63 punti (24)

Juventus 54 (25)

Diavolo Rossonero 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Empoli 22 (26)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Sassuolo 20 (26)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)

Pubblicità

The post Sassuolo Empoli 2-3, Nicola conquista la sfida salvezza: come cambia la classifica di Serie A appeared first on Diavolo Rossonero News 24.