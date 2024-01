Sassuolo AC Milan Femminile Coppa Italia 0-3: le rossonere ipotecano la qualificazione

Il Milan Femminile ospite del Sassuolo nei quarti di finale di andata della Coppa Italia 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il ko contro la Juventus Women torna in campo il Milan Femminile per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia A 2023-24. Le rossonere ospiti del Sassuolo. Fa tutto Dubcova, tripletta dell’ex neroverde e rossonere con un piede e mezzo in semifinale.

Sassuolo Milan Femminile 0-3: sintesi del match

1′ Inizia il match

2′ GOL DUBCOVA – Milan Femminile già in vantaggio con il classico gol dell’ ex, Kamila Dubcova firma il gol dello 0-1 sfruttando il cross di Laurent

5′ Occasione Piga – la rossonera rimasta in area di rigore neroverde spizza di testa sfruttando un cross dalla destra a pochi passi da Lonni. La conclusione è imprecisa e si perde sul fondo

13′ Continua a spingere il Milan, pressing e aggressività a disturbare la manovra del Sassuolo

17′ Tanti errori soprattutto del Sassuolo in fase di impostazione di gioco , le neroverdi non riescono a creare pericoli fino ad ora

19′ Tiro Staskova – l’attaccante rossonera riceve palla da Soffia sugli sviluppi di rimessa laterale, si gira e calcia, esterno della rete

23′ Ritmi di gioco più blandi ora, tanto errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra. Le due squadre fanno fatica ad imbastire un’azione

26′ DOPPIETTA DUBCOVA – che errore di Lonni che nel tentativo di rinvio, regala palla a Dubcova che punta la porta e arrivata davanti all’ estremo difensore sigla la doppietta personale e lo 0-2 del Milan Femminile con una conclusione sotto la traversa

30′ Tiro Monterubbiano – prova a reagire il Sassuolo, tiro della neroverde dalla lunga distanza, la sua conclusione a giro si perde sul fondo

32′ Occasione Staskova – l’attaccante rossonera si impone di testa in area di rigore ma un grande intervento di Lonni le nega il gol dello 0-3

40′ Ancora pericolosa Staskova – verticalizzazione di Asllani per la compagna che riceve palla spalle alla porte e prova a battere Lonni in uscita con un colpo di tacco. Palla sul fondo. Pizzico l’egoismo, avrebbe potuto servire Dubcova

45′ Finisce il secondo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Spinge il Sassuolo – le neroverdi provano la reazione al doppio vantaggio delle rossonere

55′ Il Sassuolo prova a fare la partita, fin qui attenta la difesa del Milan

60′ Soffre ore il Milan, il Sassuolo sembra esser rientrato meglio in campo dagli spogliatoi

63′ Occasione Sabatino – l’attaccante calcia a botta sicura a pochi passi da Babb ma da posizione defilata, il portiere delle rossonere con una prodezza evita il gol

71′ Torna a spingere il Sassuolo

77′ Decisamente un secondo tempo sotto ritmo del Milan rispetto alla prima metà di gioco, tuttavia il Sassuolo non riesce a trovare il guizzo decisivo

79′ TRIPLETTA DUBCOVA – nel dominio del Sassuolo, decisiva la ripartenza di Marinelli che pesca in area la compagna che da due passi firma la tripletta personale e lo 0-3 del Milan

85′ Il Sassuolo ha accusato il colpo

86′ Problemi per il direttore di gara che viene sostituito da quarto ufficiale Andreano

93′ Il Sassuolo prova a insistere per trovare il gol della bandiera anche in vista della partita di ritorno

98′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Dubcova

Sassuolo Milan Femminile 0-3: risultato e tabellino

Marcatrici: 2′ 26′ 79′ Dubcova;

SASSUOLO (4-3-3): Lonni; Mella, Sciabica (56′ Sabatino), Filangieri, Orsi; Tudisco (56′ Kullashi) , Santoro (76’Prugna), Passeri (56′ Beccari); Pondini (69′ Missipo), Poje, Monterubbiano A disp. Durand, Philtjens, Pleirup, Brignoli, All.Piovani

MILAN (4-3-3) Babb, Bergamaschi, Piga, Mesjasz, Soffia; Cernoia (76′ Mascarello), Rubio Avila (66′ Grimshaw), Dubcova; Laurent (71’Marinelli) , Asllani (66’Vigilucci), Staskova (71′ Dompig) A disp. Giuliani, Fusetti, Arnadottir, Swaby All.Corti

Arbitro: Sfira

Ammonite: 36′ Mella;

Espulse: 42′ Piovani;

