Sassuolo AC Milan Femminile 0-0 DIRETTA: inizia il match

Il Milan Femminile ospite del Sassuolo nella giornata 16 della Serie A 2023-24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo torna in campo il Milan Femminile per giornata 16 della Serie A 2023-24. 2023-24. Le rossonere ospiti proprio delle neroverdi allo Stadio Enzo Ricci.

Sassuolo Milan Femminile 0-0: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Al termine del match

Sassuolo Milan Femminile 0-0: risultato e tabellino

SASSUOLO FEMMINILE (4-3-1-2): Durand, Philtjens, Mella, Granm Pleidrup, Pondini, Sabatino, Missipo, Prugna, Clelland, Filangeri, Kullashi A disp. Lonni, Passeri, Santoro Beccari, Sciabica, Orsi, Monterubbiano, Poje, Simon All. Piovani.

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Piga, Mesjasz, Soffia, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello, Dubcova; Nadim, Dompig, Staskova. A disp. Babb, Fusetti, Gigliucci, Ijeh, Laurent, Arrigoni, Guagni, Cesarini, Marinelli All. Corti.

Marcatrici:

Arbitro: Gianquinto

Ammonite:

