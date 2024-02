Sarri, divorzio con la Lazio? Tra i possibili sostituti c’è l’ex Vecchia Signora Juventina

Sarri via dalla Lazio? C’è anche l’ex Juve nella lista del club biancoceleste, che tiene in considerazione anche altri tecnici

Il Messaggero oggi parla di un possibile divorzio tra Maurizio Sarri e la Lazio, con il tecnico che dopo aver cambiato procura sta riflettendo su quello che potrebbe essere il suo futuro.

In cima alla lista dei possibili sostituti c’è anche l’ex Juve Igor Tudor, con i tre grandi ex Conceicao, Simeone e Scaloni sullo sfondo. Ma nessun top allenatore, continua il quotidiano, accetterebbe così tanti compromessi sul mercato come ha fatto Sarri fin ad oggi.

The post Sarri, divorzio con la Lazio? Tra i possibili sostituti c’è l’ex Juve appeared first on Juventus News 24.