Sarri AC Milan, la CLAMOROSA ipotesi per il dopo Mister Stefano Pioli: un fattore favorirebbe il suo arrivo in panchina

Sarri Milan, la CLAMOROSA ipotesi per il dopo Pioli: un fattore favorirebbe il suo arrivo in panchina rossonera in estate

Continuano le voci sul futuro della panchina del Milan: con Stefano Pioli sempre più in bilico, col probabile esonero a fine stagione, l’ultimo nome porta a Maurizio Sarri. L’edizione odierna de Il Messaggero parla di un vero e proprio corteggiamento che sarebbe in corso tra i rossoneri ed il tecnico della Lazio.

Il futuro dell’allenatore con i biancocelesti è incerto (il suo contratto è in scadenza nel 2025) ed inoltre ha cambiato anche agente. Sulle sue tracce, oltre ai rossoneri ci sono anche alcuni club dell’Arabia Saudita ma non è de escludere l’ipotesi Fiorentina, nel caso in cui Vincenzo Italiano dovesse salutare.

