Saponara verso la Turchia? Due squadre sull’ex AC Milan: ecco chi lo vuole

Saponara verso la Turchia? Due squadre sull’ex Milan: ecco chi lo vuole. Già delineato il futuro del centrocampista del Verona

Riccardo Saponara è pronto ad intraprendere una nuova esperienza ed a salutare sia l’Hellas Verona che la Serie A. Il centrocampista con un passato al Milan, è in scadenza il prossimo luglio e potrebbe trasferirsi già in questa sessione di mercato invernale.

Come riferisce Alfredo Pedullà, il calciatore avrebbe deciso di accettare una delle proposte arrivate dalla Turchia. Sono due i club in pressing per averlo: il Karagumruk e l’Ankaragucu.

The post Saponara verso la Turchia? Due squadre sull’ex Milan: ecco chi lo vuole appeared first on Milan News 24.