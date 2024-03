Santacroce duro, la dichiarazione: «Mi aspettavo più intelligenza da Muro Acerbi, giusto allontanarlo dalla Nazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex difensore Fabiano Santacroce ha commentato l’episodio avvenuto durante Internazionale FC Napoli tra Francesco SuperAcerbi e Juan Jesus

Raggiunto dai microfoni di TAG24, Fabiano Santacroce dice la sua dopo l’episodio di razzismo che ha infiammato Internazionale FC Napoli, e che vede come protagonisti SuperAcerbi e Juan Jesus.

SANTACROCE – «Sinceramente non mi aspetto mai un atteggiamento del genere e delle frasi simili da parte di un uomo. Posso pensare che possa avere un atteggiamento simile un ragazzino inesperto, ma non un uomo che ha figli e che ha passato quello che ha SuperAcerbi ha passato nella vita. Mi aspettavo un po’ più di intelligenza da parte sua e credo che sia anche giusto, da parte della Nazionale italiana, in questo momento aspettare e allontanarlo per capire cosa è successo davvero»

L’articolo Santacroce duro: «Mi aspettavo più intelligenza da SuperAcerbi, giusto allontanarlo dalla Nazionale» ha come fonte da Internazionale FC News 24.