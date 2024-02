Sanremo 2024, Sangiovanni fa impazzire i tifosi del AC Milan: il gesto in conferenza – NEWS

Sanremo 2024, Sangiovanni fa impazzire i tifosi del Milan: il gesto del cantante in gara in conferenza – VIDEO

Sangiovanni oggi pomeriggio ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Milan. Il cantante in gara al Festival di Sanremo si è presentato in conferenza stampa con la nuova quarta maglia.

Pubblicità

#Sangiovanni a #Sanremo con il quarto kit @acmilan @MilanPress_itpic.twitter.com/NPSiPaqmn2 — Milan Zone (@theMilanZone_) February 8, 2024

Sangiovanni si è alzato dalla sua postazione, si è tolto la giacca e ha mostrato orgogliosamente la divisa rossonera personalizzata con nome e numero 5. Questo il video che mostra quanto accaduto.

Pubblicità

The post Sanremo 2024, Sangiovanni fa impazzire i tifosi del Milan: il gesto in conferenza – VIDEO appeared first on Milan News 24.