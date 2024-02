Sanremo 2024, per chi fanno il tifo i cantanti? Ecco i concorrenti bianconeri

Sanremo 2024, per chi fanno il tifo i cantanti che parteciperanno al Festival? Ecco i concorrenti di fede juventina

Sanremo 2024 al via questa sera. La curiosità degli appassionati di calcio è anche per il tifo dei concorrenti in gara. A condurre sarà ancora Amadeus, noto tifoso dell’Inter.

I tifosi dichiarati della Juventus sono invece Diodato, vincitore dell’edizione 2020, Ignazio Boschetto de Il Volo (vincitori nel 2015) e Fred De Palma. Alessandra Amoroso, invece, ha raccontato della fede juventina del padre, con una particolare passione per Del Piero.

