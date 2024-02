Sanremo 2024, Lazza cuore rossonero: ecco cosa ha fatto il cantante – NEWS

Ieri sera è iniziato il Festival di Sanremo 2024, tanti i cantanti tifosi del Milan in gara. Tra questi Lazza, ecco cosa ha fatto

Ieri al via il Festival di Sanremo 2024. In gara all’Ariston ci sono tanti cantanti tifosi del Milan Tra questi Lazza, che anche li ha dimostrato la sua fede rossonera: l’abbraccio a Ibra appena sceso sul palco ma anche i cori della Curva Sud:

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Broadcast Italia (@broadcast_italia) Pubblicità

intercettato fuori dal teatro la richiesta di cantarli, l’artista non ha esitato e salendo le scale ne ha intonato uno dei più noti

Pubblicità

The post Sanremo 2024, Lazza cuore rossonero: ecco cosa ha fatto il cantante – VIDEO appeared first on Milan News 24.