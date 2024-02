Sanremo 2024, la TOP 5 dopo la seconda serata: il rossonero Irama al secondo posto, sorpresa al primo! La lista completa

Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Si sono esibiti 15 cantanti in gara, presentati dagli altri 15 che invece canteranno nella serata di domani. Al termine della punta, Amadeus e Giorgia hanno stilato la seconda TOP 5 di questa edizione, basata sui voti delle radio e del televoto da casa. Sale in classifica il tifoso del Milan Irama, che si piazza al secondo posto: sorpresa al primo, con Geolier che si guadagna la momentanea vetta.

Geolier ‘I p’me, tu p’te’ Irama ‘Tu no’ Annalisa ‘Sinceramente’ Loredana Bertè ‘Pazza’ Mahmood ‘Tuta gold’

