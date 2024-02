Sanremo 2024, la scaletta UFFICIALE della finale: a che ora si esibiscono i cantanti tifosi del AC Milan

Sanremo 2024, la scaletta UFFICIALE della finale: a che ora si esibiscono i cantanti tifosi del Milan nell’ultima serata del Festival

Sanremo 2024 è arrivato all’atto conclusivo: nella serata di sabato sera si decreterà il vincitore del Festival della canzone italiana. Si esibiranno i 30 cantanti e tra di loro i 7 tifosi rossoneri.

Pubblicità

Ecco l’orario in cui si esibiranno i tifosi del Milan in gara: Renga alle 21:00, Piero Barone de Il Volo alle 21:36, Irama alle 23:31, Ghali alle 23:45, Maninni all’1:00, Mr Rain all’1:11 e Sangiovanni 1:23.

Pubblicità

The post Sanremo 2024, la scaletta UFFICIALE della finale: a che ora si esibiscono i cantanti tifosi del Milan appeared first on Milan News 24.