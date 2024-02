Sanremo 2024, la classifica provvisoria: ecco le posizioni dei cantanti tifosi del AC Milan

È il momento di decidere il vincitore di Sanremo 2024. Le posizioni dei cantanti tifosi del Milan nella classifica provvisoria

È in corso la finale del Festival che decreterà il vincitore di Sanremo 2024. Amadeus dopo pochi minuti dall’inizio della serata a svelato la classifica provvisoria. Ecco dove sono piazzati i cantanti tifosi del Milan:

Pubblicità

30- San Giovanni

Pubblicità

24- Maninni

Pubblicità

18- Mr. Rain

11- Volo

5- Irama

4-Ghali

The post Sanremo 2024, la classifica provvisoria: ecco le posizioni dei cantanti tifosi del Milan appeared first on Milan News 24.