Sanremo 2024, è il trionfo di Angelina Mango: la classifica finale

Sanremo 2024, trionfo finale per Angelina Mango, cantante tifosa del Napoli: la classifica finale della 74esima edizione

Si è conclusa nella notte l’edizione numero 74 di Sanremo, che ha decretato il trionfo di Angelina Mango, prima grazie alla canzone “La Noia”. L’artista, tifosa del Napoli, ha preceduto in classifica Geolier ed Annalisa.

Nella top 5 presenti anche Ghali, che ha chiuso in quarta posizione, oltre ad Irama, che ha sorpassato proprio nell’ultima serata Mahmood al quinto posto.

