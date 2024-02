Sanremo 2024, a che ora si esibiranno i cantanti milanisti: la scaletta UFFICIALE della prima serata del Festival

Saranno ben 7 i cantanti tifosi rossoneri che si esibiranno questa sera al Festival di Sanremo. Per la prima puntata canteranno ben 30 cantanti: ecco a che ora saliranno sul palco i milanisti.

Il primo sarà Sangiovanni alle 20:59, Irama alle 21:39, Ghali alle 21:45, Piero Barone (de Il Volo) alle 00:16, Renga alle 00:46, Mr Rain alle 00:56 e Maninni all’1:54. A loro si aggiunge un altro grande rossonero, Lazza che alle 22:41 sarà sul palco esterno, il Suzuki Stage.

