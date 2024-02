Sanremo 2024, a che ora si esibiranno i cantanti milanisti: la scaletta UFFICIALE della seconda serata del Festival

Saranno ben 7 i cantanti tifosi rossoneri che si esibiranno in questo Festival di Sanremo. Per la seconda puntata canteranno però solo 15 concorrenti e di questi 3 tifosi rossoneri: ecco a che ora saliranno sul palco i milanisti.

Pubblicità

Il primo sarà Renga che si esibirà con Nek alle 21:03. Seguirà Piero Barone de Il Volo alle 21:53 mentre l’ultimo cantante milanista in gara sarà Irama all’1:05.

Pubblicità

QUALI CANTANTI PRESENTI A SANREMO 2024 SONO TIFOSI DEL MILAN

Pubblicità

The post Sanremo 2024, a che ora si esibiranno i cantanti milanisti: la scaletta UFFICIALE della seconda serata appeared first on Milan News 24.