Sandro Bastoni spiazza tutti: “La guerra per andare via dall’Fc Internazionale”

Alessandro Bastoni via dall’Inter: non contento del suo ruolo in squadra, il difensore ha parlato della sua insofferenza “Ho fatto le guerre per poter andar via“, ha raccontato di recente Alessandro Bastoni. Il difensore, acquistato dall’Inter nel 2017, si è fatto le ossa in prestito all’Atalanta, la squadra da cui i nerazzurri di Milano lo […]

