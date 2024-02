Sandro Bastoni, i quotidiani entusiasti dopo Fc Internazionale-Atletico: pagella super, che voti

Pubblicità

Alessandro Bastoni stupisce i quotidiani in Inter-Atletico, pagella super per lui, ecco i voti per il match di Champions League

Alessandro Bastoni c’è. Il difensore nerazzurro, se chiamato in causa, è sempre una certezza, al punto che nelle sue pagelle per Inter-Atletico Madrid spunta pure qualche sette. I quotidiani stamane hanno lodato la prestazione confezionata nella partita di Champions League, così da regalargli le votazioni che qui abbiamo riportato. Ottima performance per l’ex Parma pronto a ritagliarsi un ruolo da colonna portante per la difesa meneghina nella seconda metà di stagione.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

L’articolo Bastoni, i quotidiani entusiasti dopo Inter-Atletico: pagella super, che voti proviene da Inter News 24.