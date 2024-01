Sandro Bastoni, condizioni da valutare per Fiorentina Fc Internazionale: Mister Inzaghi spinge per il recupero

Alessandro Bastoni non è sceso in campo nella finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, ma il tecnico vuole recuperarlo per la Fiorentina

Alessandro Bastoni, a causa di un leggero affaticamento muscolare, non ha avuto la possibilità di giocare come protagonista nella finale di Supercoppa dell’Inter contro il Napoli.

Inzaghi e il suo staff hanno optato per non rischiare e lo hanno escluso dalla formazione iniziale, mantenendolo in panchina fino al termine della partita.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le sue condizioni rimangono da valutare in vista della prossima partita con la Fiorentina. I colleghi sottolineano che Inzaghi spingerebbe per il recupero per introdurre un po’ di turnover tra i tre giocatori dietro e per avere, oltre a Pavard, un altro elemento che contribuisce all’attacco e conferisce pericolosità alla manovra.

