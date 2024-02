Sandro Bastoni: «Ci ha chiamato Mister Inzaghi al telefono». Ma è vietato dal regolamento, la ricostruzione

Alessandro Bastoni ha parlato nel postpartita del match tra Roma e Inter scatendando qualche polemica. Cosa è successo

Ai microfoni di DAZN, ha parlato così Alessandro Bastoni dopo il match vinto dall’Inter sulla Roma e che porta i nerazzurri a +7 dalla Juventus.

INTERVALLO – «Nello spogliatoio ci ha chiamato Inzaghi e in vivavoce ci ha detto di tornare ad essere noi: così abbiamo fatto nel secondo tempo».

Farris ha poi chiarito così: «La chiamata di Inzaghi? C’è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff. Sono cose che sapevano anche loro».

Il chiarimento è arrivato perchè secondo il regolamento gli allenatori squalificati devono rispettare una serie di restrizioni durante il periodo di sospensione e la chiamata rientra tra queste.

