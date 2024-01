Sancho Vecchia Signora Juventina: colpo di scena! Ecco dove può finire il giocatore

Sancho, niente Juve: ecco dove può finire. La posizione del giocatore in uscita dal Manchester United

Anche la Juventus è stata accostata in passato a Jadon Sancho, l’attaccante inglese in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore starebbe ora considerando seriamente l’ipotesi di un ritorno in prestito al Borussia Dortmund, per lui opzione l’ideale per ritrovare la sua forma migliore.

Sancho è stato messo fuori rosa da ten Hag, ma non si escludono colpi di scena in questa finestra di mercato.

