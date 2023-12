Sanchez pensa solo all’Fc Internazionale: Mister Inzaghi lo lancia VS la Real Sociedad

Il futuro di Alexis Sanchez è incerto, ma il cileno pensa solo a far bene con l’Inter: stasera Inzaghi lo lancia contro la Real Sociedad

Nonostante le varie voci di calciomercato che lo accostano a Stati Uniti, Messico ed Arabia Saudita, nella mente di Alexis Sanchez c’è un solo pensiero: fare bene con l’Inter fino al termine della stagione. Poi quello che sarà si vedrà.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il cileno non pensa al momento alle proposte che gli stanno arrivando sul tavolo. Ha voluto fortemente il ritorno in nerazzurro e Simone Inzaghi è pronto a lanciarlo da titolare stasera contro la Real Sociedad in Champions League. Anche i nerazzurri non hanno ancora preso una decisione in merito al futuro dell’ex Arsenal, il cui contratto scadrà a giugno.

