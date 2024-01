Sanchez non ha DUBBI sul futuro: ecco la sua DECISIONE

Il ritorno all’Inter se lo immaginava sicuramente diverso, specie dopo la buona stagione al Marsiglia. Eppure, anche a causa del ritardo di condizione, Alexis Sanchez il campo lo ha visto sempre molto poco, tanto da mettere in dubbio la sua permanenza, con alcune voci su un suo possibile addio già a gennaio.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, l’interesse dell’Arabia Saudita sembra poter attendere. L’attaccante cileno non vuole lasciare l’Inter. Di più: l’addio non sarebbe mai stato nei pensieri del cileno, che vuole continuare la sua esperienza all’Inter fino a giugno, nonostante fin qui abbia racimolato meno di 500 minuti totali in 14 presenze, dei quali per la maggior parte in Champions League.

Dal canto suo, la dirigenza nerazzurra non ha mai avuto il desiderio di metterlo alla porta, dal momento che non c’è la volontà di ritoccare l’attacco nel mercato di gennaio. Ecco, allora, che l’avventura di Sanchez all’Inter proseguirà normalmente fino alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno, quando poi al suo posto dovrebbe subentrare Taremi.

L’opinione di Passione Inter

Nella finale di Supercoppa, Sanchez ha fatto vedere quale apporto può dare all’Inter. I nerazzurri gli chiedono di incidere con poco tempo a disposizione e il cileno ci è riuscito raramente fin qui. Nei prossimi mesi, però, il contributo potrebbe diventare più sostanzioso, specie se saprà dare continuità a quanto visto con il Napoli. La volontà sembra esserci, ma ora servono prove sul campo.