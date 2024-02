Sanchez, l’aneddoto di De Biase: «Vi racconto di quella volta con Cuadrado in cui…» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Gianni De Biase ha raccontato un curioso aneddoto che riguarda i due nerazzurri Alexis Sanchez e Juan Cuadrado: le parole

Ospite su Tv Play, Gianni De Biase pone l’accento sul percorso dell‘Inter in Champions, snocciolando poi un curioso aneddoto su Sanchez e Cuadrado ai tempi in cui li allenava all’Udinese.

INTER – «L’Inter contro l’Atletico Madrid ha fatto una grande partita, poteva anche vincere con anche più di gol di scarto. Spero possa passare il turno. Il Napoli è uscita indenne da un match che poteva finire con un punteggio diverso ed a favore del Barcellona. Con il pareggio sicuramente c’è partita al ritorno. La Lazio? Difficile il ritorno a Monaco anche se questo Bayern sta attraversando un momento delicatissimo»

INZAGHI – «Spero possa avere un ciclo vincente all’Inter anche perché lo conosco visto che l’ho avuto da calciatore al Carpi agli inizi della sua carriera. Non tifo per nessuna squadra in particolare ma tifo per coloro che propongono un buon calcio proprio come lui»

ANEDDOTO SANCHEZ E CUADRADO – «Io francamente adesso la sua condizione non la conosco. Ma tecnicamente è straordinario. Vi racconto un aneddoto dei tempi dell’Udinese: avevo sia lui che Juan Cuadrado e a fine allenamento si cercavano di dribblare tra loro. Il cileno saltava sempre Cuadrado, mentre quest’ultimo non ci riusciva mai»

L’articolo Sanchez, l’aneddoto di De Biase: «Vi racconto di quella volta con Cuadrado in cui…» proviene da Inter News 24.