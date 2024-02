Sanchez-Fc Internazionale, scatto mentale: il cileno ha finalmente capito una cosa

Pubblicità

Sanchez-Inter, scatto mentale: il cileno ha finalmente capito una cosa ed il merito è tutto di Inzaghi. Ecco di che si tratta

In una stagione finora piuttosto deludente all’Inter, Alexis Sanchez non sembra più quel calciatore che aveva lasciato Appiano Gentile appena un anno e mezzo fa: il broncio seduto in panchina, le dichiarazioni fuori posto e le uscite social da “leone in gabbia”.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, tra i meriti di Inzaghi c’è anche la gestione dello spogliatoio e del turnover (un turnover ragionato e scientifico, usato anche a gare in corso per far rifiatare i titolari). Il cileno ha compiuto uno scatto mentale nelle ultime settimane, accettando l’idea di essere importate pur non giocando da titolare.

L’articolo Sanchez-Inter, scatto mentale: il cileno ha finalmente capito una cosa proviene da Inter News 24.