Sanchez, Fc Internazionale Real Sociedad grande chance per la permanenza

In vista di Inter Real Sociedad l’attaccante Alexis Sanchez si giocherà le sue carte per restare alla corte nerazzurra senza problemi

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, in vista di Inter Real Sociedad ci potrebbe stare qualche cambiamento offensivo: soprattutto davanti dove spicca l’attaccante cileno Alexis Sanchez che avrà molto per dimostrare il suo valore.

Queste non sono altro che le ultime chance di prendersi in mano l’Inter, considerando sia le offerte arabe che, soprattutto, la sua volontà di mettersi in mostra.

L’articolo Sanchez, Inter Real Sociedad grande chance per la permanenza proviene da Inter News 24.