Sanchez Fc Internazionale, chance di addio a gennaio? Il cileno punta alla scadenza per un motivo

Sanchez Inter, chance di addio a gennaio? Il cileno punta alla scadenza di contratto per un motivo. Lo scenario per giugno

Quanto più il futuro di Alexis Sanchez sembra lontano dall’Inter, tanto più il suo presente è fortemente legato ai colori nerazzurri. Il suo arrivo ad agosto da svincolato, dopo l’ottima esperienza al Marsiglia, non ha finora dato i frutti sperati da Inzaghi e dirigenza. In estate sarà addio, ma a gennaio?

A parlarne è la Gazzetta dello Sport, che spiega come il cileno sia ormai deciso a restare in nerazzurro fino a giugno, quando poi scadrà il suo contratto e sarà libero di trovare una nuova squadra in estate. La cessione a gennaio non è al momento un’opzione, anche per quanto riguarda il club: la situazione potrebbe cambiare solo nel caso in cui Niño Maravilla cambierà idea e spingerà per la cessione in inverno.

