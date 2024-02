San Siro, Sala resta fiducioso: ma l’Fc Internazionale ha un altro piano

Pubblicità

San Siro, Sala resta fiducioso: ma l’Inter ha un altro piano. Continua a tenere banco la questione stadio

Il sindaco di Milano Beppe Sala sarebbe ancora fiducioso su San Siro. «Credo che sia una partita ancora ampiamente aperta, in questi anni ne abbiamo viste di ogni» ha ricordato il primo cittadino, sottolineando comunque che continua «ad essere fiducioso e a conservare il dialogo con le società. Se non vedessi anche da parte loro possibilità per San Siro cercherei altre soluzioni, ma secondo me ce l’hanno ancora” perché “i contatti (con le due squadre, ndr) sono continui. Il Milan è più avanti certamente ma questo lo abbiamo già detto. Però credo che la partita sia ancora aperta».

Come riporta il Corriere della Sera la prossima settimana è atteso un incontro tra Sala, l’Inter e il Milan anche se il giorno non è ancora stato definito. I nerazzurri hanno fatto sapere che sono intenzionati a proseguire con il progetto dello stadio a Rozzano, dove fino al 30 aprile hanno l’esclusiva sull’area del gruppo Cabassi. La prelazione potrebbe essere rinnovata alla scadenza.

