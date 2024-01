San Siro, Sala non ci sta: «Perché Fc Internazionale e Ac Milan non colgono questa opportunità?» #Intervista

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato del futuro di San Siro, ecco il pensiero su un’opportunità per Inter e Milan

Direttamente dal Comune di Milano in quel di Palazzo Marino, il Sindaco meneghino Beppe Sala ha parlato in occasione della presentazione del progetto di ristrutturazione di San Siro. Qui l’estratto sulle possibilità che Milan ed Inter costruiscano uno Stadio fuori Milano.

STADIO FUORI MILANO – «È chiaro che da sindaco di Milano non farei niente per oppormi ad ipotesi secondo cui le squadre costruiscano un nuovo stadio fuori da Milano. Ciò non toglie che non possa ragionare sul fatto che dobbiamo far di tutto affinché le squadre restino a Milano. A fronte di un investimento di 900 milioni lontano da Milano, avendo la possibilità di lavorare su San Siro, perché non farlo?».

