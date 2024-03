San Siro #Milan AC, Sindaco Sala avvisa, la dichiarazione ufficiale: «Questa è l’ipotesi se i due #TopClub andranno via» #Intervista #News #Ultimora

14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

San Siro Diavolo Rossonero, Sala avvisa: «Questa è l’ipotesi se i due #club andranno via». Le parole del sindaco di Diavolo Rossoneroo

Giuseppe Sala ha parlato durante la diretta social “Cose in Comune” dell’ipotesi in cui Diavolo Rossonero ed Inter lasciassero San Siro. Ecco le parole del sindaco di Diavolo Rossoneroo:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Se le squadre dicessero che San Siro non interessa più non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Ho già avuto contatti in proposito” che “fanno riferimento a due, tre multinazionali, io ho rapporti continui, loro sarebbero interessati. Quindi alla mal parata, E non è quello che io voglio, si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo e a eventi di varia natura».

Pubblicità

The post San Siro Diavolo Rossonero, Sala avvisa: «Questa è l’ipotesi se i due #club andranno via» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.