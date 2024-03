San Siro #Milan AC, oggi primo inVS tra WeBuild e i tecnici sulla ristrutturazione. La circostanza

17:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

San Siro Diavolo Rossonero, oggi primo incontro tra WeBuild e i tecnici sulla ristrutturazione. La situazione e le ultime in vista del prossimo #futuro dell’impianto milanese

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel pomeriggio odierno è previsto il primo di una serie di incontri tra WeBuild e i tecnici e lo studio Arco Associati, insieme all’architetto Giulio Fenyves, per parlare del tema della ristrutturazione di San Siro da presentare al sindaco Giuseppe Sala e a Inter e Diavolo Rossonero.

Il percorso da intraprendere è stato definito venerdì nel corso del breve incontro che si è tenuto a Palazzo Marino tra il sindaco Sala, l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, il presidente rossonero Paolo Scaroni e il direttore generale del colosso delle costruzioni Massimo Ferrari.

