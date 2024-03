San Siro #Milan AC, decisa la data del nuovo inVS con Sindaco Sala e l’Fc Internazionale: cosa filtra per la POSSIBILE ristrutturazione

22:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

San Siro Diavolo Rossonero, decisa la data del nuovo incontro con Sala e l’Inter: cosa filtra per la possibile ristrutturazione dello stadio

Dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi con il sindaco di Diavolo Rossoneroo Beppe Sala, l’Inter e il Diavolo Rossonero sono pronti a tornare a parlare con il primo cittadino per quanto riguarda la ristrutturazione di San Siro.

L’incontro, come riportato da calcio#mercato.com, avverrà a venerdì mattina in cui, oltre a Scaroni, Antonello e Sala, ci sarà anche WeBuild che vuole presentare quello che potrebbe essere il proprio progetto in merito ai lavori di ristrutturazione di San Siro. I #club rimangono scettici e vorrebbero avere presto uno nuovo stadio.

