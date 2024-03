San Siro #Milan AC, Antonello spiega la posizione dell’Fc Internazionale, la dichiarazione ufficiale: «Attendiamo di capire il progetto WeBuild. Su Rozzano…» #Intervista #News #Ultimora

21:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

San Siro Diavolo Rossonero, Antonello spiega la posizione dell’Inter: «Attendiamo di capire il progetto WeBuild. Su Rozzano…». Le parole dell’ad nerazzurro

Intervistato da TGR Lombardia, Alessandro Antonello, ad dell’Inter, si è espresso così in merito al progetto per la ristrutturazione di San Siro. Tema molto delicato anche per il Diavolo Rossonero.

SAN SIRO – «Come ha detto il sindaco Beppe Sala, siamo in attesa di capire il progetto WeBuild. Dall’altro lato siamo sempre concentrati su Rozzano, vedremo al termine di quest’#approfondimento tecnico con la municipalità quale sarà la nostra posizione finale».

SE CI SIAMO DATI UNA DEADLINE? – «No, continueremo a valutare l’idea Rozzano. Capiremo invece quando ci verrà sottoposta l’opzione WeBuild per San Siro se sarà fattibile e corrispondente alle aspettative del #club».

POTREMMO RINUNCIARE A ROZZANO? – «Troppo presto per decidere, non abbiamo ancora fatto nessuna scelta. Rimaniamo concentrati su Rozzano, vedremo cosa ci dirà WeBuild».

