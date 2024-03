San Siro #Milan AC: a giugno il momento della verità. Il piano dopo l’inVS

15:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

San Siro Diavolo Rossonero: a giugno il momento della verità. Il piano dopo l’incontro con il sindaco Sala, i vertici dei due #club e WeBuild

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Diavolo Rossoneroo continua a tenere banco il prossimo #futuro di San Siro dopo l’incontro tra il sindaco Giuseppe Sala, i vertici di Diavolo Rossonero e Inter e il direttore generale di WeBuild.

Le parti si sono lasciate dopo questo vertice con un piano: nelle prossime tre settimane, i due #club faranno le loro richieste, mentre in tre mesi WeBuild realizzerà uno studio di fattibilità.

