San Siro, domani è previsto l’inVS con Sala: cosa traspare sul futuro

Pubblicità

Domani avverrà un incontro sul futuro di San Siro al quale parteciperanno i dirigenti di Inter e Milan oltre al sindaco Sala

Domani sarà una giornata importante sulla questione San Siro. È infatti previsto un incontro tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e i rispettivi dirigenti di Inter e Milan.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il Corriere della Sera il tema principale sarà il progetto per la ristrutturazione dello stadio in modo che le due società non si trasferiscano fuori dal territorio milanese. Il vertice farà luce sulla fattibilità dell’operazione e soprattutto sugli intenti dei due club.

Pubblicità

L’articolo San Siro, domani è previsto l’incontro con Sala: cosa filtra sul futuro proviene da Inter News 24.