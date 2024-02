San Siro diventa discoteca, concerto prima di Fc Internazionale-Atletico: ecco chi suona

Pubblicità

Inter-Atletico Madrid è prossima ad andare in scena a San Siro, ecco il dj che suonerà per il match di Champions League

San Siro come una discoteca? Si, il paragone è un po’ azzardato ma è l’obiettivo di chi ha organizzato tutto il contorno che andrà in scena nell’impianto sportivo milanese in occasione del big match Inter-Atletico Madrid.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il dj Mahmut Orhan è pronto ad infiammare il Giuseppe Meazza. Parliamo di un artista turco, un dj come specificato, in rapida ascesa. Basti pensare che ad aprile farà il proprio debutto al Coachella. Il suo dj set andrà in scena prima dell’incontro.

L’articolo San Siro diventa discoteca, concerto prima di Inter-Atletico: ecco chi suona proviene da Inter News 24.