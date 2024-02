San Siro, cambia tutto? La proposta per Ac Milan ed Fc Internazionale che Sala non può rifiutare

Pubblicità

Possibile clamoroso colpo di scena su San Siro per Inter e Milan, ecco la proposta arrivata al Sindaco Beppe Sala sullo Stadio di Milano

Stadio San Siro, capitolo due. Potrebbe aprirsi una nuova (per non dire ennesima) possibilità sul futuro dell’impianto sportivo di Milano. Come riportato da Gazzetta.it infatti, nella giornata di ieri Webuild avrebbe contattato personalmente il Sindaco di Milano Beppe Sala offrendo la disponibilità a ristrutturare lo Stadio mentre Inter e Milan giocano.

Un’ipotesi quella avanzata dall’azienda di ristrutturazioni, che sembrerebbe la più gradita al primo cittadino lombardo. Restano però da comprendere le effettive volontà delle due compagini per quello che sembra un progetto decisamente impegnativo.

