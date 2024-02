San Siro, battibecco social tra due politici per il nuovo progetto

Battibecco social tra due politici per San Siro, per il quale è stato presentato un nuovo progetto nella giornata di mercoledì

Clamoroso battibecco su Facebook per il nuovo progetto di San Siro, stadio di Inter e Milan. C’è infatti stato un botta e risposta tra Samuele Piscina – consigliere della Lega che contesta il progetto presentato da Arco Associati – e Alessandro De Chirico – esponente di Forza Italia che invece era presente mercoledì alla presentazione ufficiale.

PISCINA – «Senza copertura e senza parcheggi sotterranei sarà impossibile usare lo stadio per attività extracalcistiche durante tutto l’anno, ad esempio per concerti o altri sport. Le squadre non sono state coinvolte, il progetto non risolve il problema della fuga di Milan e Inter e i disagi nel quartiere. Sala convochi le società, il Meazza non deve diventare una cattedrale nel deserto».

DE CHIRICO – «Ti esprimi su cose che non conosci perché lo studio non l’hai nemmeno sfogliato. C’è l’insonorizzazione e la copertura può essere retrattile. Per i parcheggi va fatto uno studio per cui hai bisogno di avere dati. Meno male che c’è gente nella Lega che la pensa diversamente».

