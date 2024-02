San Siro appeso a un filo: domani l’inVS club-Sala, cosa filtra sul futuro dell’impianto

San Siro appeso a un filo: domani l’incontro club-Sala, cosa filtra sul futuro dell’impianto. Tutti gli aggiornamenti

Domani a Palazzo Marino è previsto il vertice che vedrà seduti allo stesso tavolo i rappresentanti di Milan e Inter insieme al sindaco di Milano Sala per parlare del futuro di San Siro.

Un incontro chiesto dal primo cittadino, che si è immediatamente attivato per presentare un progetto di ristrutturazione dell’attuale impianto che permetterebbe ai due club di continuare a giocare nonostante i lavori. Secondo Tuttosport, però, non filtra grande ottimismo da parte dei club, che restano scettici su questa soluzione.

