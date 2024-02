San Siro AC Milan, Sala lancia l’ipotesi quarto anello: rossoneri concentrati su San Donato. E l’Fc Internazionale…

San Siro-Milan, Sala lancia l’ipotesi quarto anello in un’operazione da 300 milioni di euro: rossoneri freddi sull’idea del sindaco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Sala, ha lanciato anche un’altra idea a Milan e Inter per quanto riguarda la ristrutturazione di San Siro.

Non solo il possibile diritto di superficie per i prossimi 99 anni ma anche l’idea di costruire un quarto anello per un’operazione complessiva da 300 milioni di euro e la possibilità per le due squadre di continuare a giocare nell’impianto anche durante i lavori. Il Milan però si è mostrato freddo all’idea: l’opzione San Donato resta quella in pole. In ogni caso il club di Cardinale risponderà all’invito di Sala probabilmente in coabitazione con l’Inter.

