San Siro AC Milan, Sala convoca il club rossonero con urgenza: gli ULTIMI sviluppi 

San Siro Milan, Sala convoca il club rossonero con urgenza: gli ULTIMI sviluppi sulla ristrutturazione dell’impianto milanese. I dettagli

Ci sono nuovi sviluppi sul tema ristrutturazione San Siro per far si che Inter e Milan restino a giocare a Milano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sala ha convocato con urgenza i due club e Webuild, importante azienda di ingegneria civile, ha scritto una lettere a Milan, Comune e M-I Stadio per esprimere la propria volontà a prendersi in carico il progetto. Il nodo rimane quello della possibilità di giocare partite durante i lavori, anche se i lavori andrebbero portati avanti soprattutto nei periodi di pausa dalla stagione sportiva. Per questo la reazione dei club è fredda con il club rossonero che considera la missiva di Webuild abbastanza vaga.

